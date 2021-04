Les pouces verts : Sous la canopée

Les Pouces verts, c'est le rendez-vous environnement proposé par Jean-Guillaume DeMailly, une fois par mois.



Aujourd'hui, il nous emmène sous la canopée : rien que le nom fait rêver !



Bienvenue dans ce magasin de plantes, chaussée d'Ixelles. Laissez vous transporter au sommet des arbres tropicaux.

Kevin Roy, le tout jeune boss, nous reçoit dans ce paradis vert et nous prodigue ses conseils. Vous faites partir de ces gens qui ne savent pas garder une plante en vie? Pas de problème! Il y a des solutions pour toutes, tous et tous les budgets.



Sous la canopée, c'est aussi une success story économique en temps de Covid, il n'y en a pas beaucoup et ça fait du bien à entendre, en union de pensées avec toutes celles et tous ceux qui galèrent.