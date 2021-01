Les rendez-vous de SAPIE - 10 mars 2021 à 19:12

Tous les deuxièmes mercredi du mois à 19h12

PLUS DE 30 ANS DE COOPÉRATION Dès le démarrage de Sapie en 1989, les fondateurs ont décidé de construire au sein de leur coopérative un autre rapport au travail permettant à celles et à ceux qui ont rejoint l’entreprise de partager le projet, l’outil de production, de mettre en œuvre leurs compétences et de développer leurs activités tout en étant partie prenante des décisions. La Scop Sapie a tout d’abord été cabinet d’étude spécialisé sur les méthodes coopératives et agissant prioritairement en milieu rural de 1989 à 2013. Elle s’est développé petit à petit jusqu’à salarier une dizaine de consultants. Sapie a toujours été une entreprise en système ouvert participant à la construction d’une intelligence collective (partage des informations, non protection des données,...) et acteur du développement local. Organisée en plateforme de compétences, c’est donc naturellement que la coopérative s’est lancée très tôt (début 2000) dans l’expérimentation de l’outil coopérative d’activité et d’emploi (CAE). Cette initiative a été transférée à Énergie Alternative en 2004. LA CRÉATION D’UN TIERS LIEU ET D’UNE NOUVELLE CAE En 2013, la coopérative se transforme en SCIC et fait le pari sur un territoire rural d’ouvrir un Tiers lieu. Les Tiers Lieux sont des nouveaux collectifs de travail permettant aux télétravailleurs, indépendants de partager un espace ouvert, mutualisé propice aux dynamiques professionnelles. Sur les fonds propres de la coopérative les premières machines 3D sont acquises. Un espace de coworking et des ateliers de médiation numérique sont lancés. Face aux besoins exprimés par des entrepreneurs et porteurs de projet venant au Tiers Lieu, Sapie relance une coopérative d’activité et d’emploi (CAE) dans le département.