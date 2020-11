Les Restos du Cœur de la Seyne-sur-Mer recherchent des bénévoles

L’association a besoin de bras pour sa campagne d’hiver. Elle débute mardi prochain.

Une hausse de 20 à 25 % du nombre de bénéficiaires. Ce à quoi s'attendent les Restos du Cœur. L'association lance sa campagne d'hiver dans une semaine. Elle va durer jusqu'à mi-mars.

Si les bénéficiaires sont toujours plus nombreux, les bénévoles, eux, manquent. " Compte tenu de la situation sanitaire et du fait que nos bénévoles sont essentiellement des retraités, nous nous retrouvons avec seulement la moitié en action ", explique Christian Lepine, responsable de la communication et de la promotion du centre de la Seyne-sur-Mer, l'un des plus importants du Var, avant de poursuivre : " c'est surtout pour conduire des camions, car nous en avons tous les jours qui partent chercher des marchandises ".

A écoutez : https://rcf.fr/actualite/social/trois-questions-christian-lepine-benevole-au-restos-du-coeur

Outre les bénévoles, l'association a aussi besoin de dons. " Nous démarrons cette campagne avec un déficit de 90 000 euros à l'échelle du département ", indique Christian Lepine. Dans le Var, les Restos du Coeur distribue en moyenne trois tonnes de marchandises chaque semaine.