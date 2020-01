Les robes noires se révoltent! les avocats sont dans la rue!

Régimes spéciaux ou régimes spécieux? il faut choisir mais pour ce qui est des avocats il s'agit d'un régime AUTONOME! en excédent et qui reverse au régime général! Bernard Petit, avocat au Barreau de Metz, ancien bâtonnier et spécialiste en droit social vous en dit plus au micro de Chantal de La Touanne.