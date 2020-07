Les Summer Sessions du Tranbo

Tous les samedis à 17h30

Vous ne pourrez pas aller aux festivals cette année ? Grâce RCF radio, les festivals viennent à vous ! RCF Lyon vous fait vivre les grands festivals de l'intérieur, en immersion, racontés par celles et ceux qui le font, avec des extraits enregistrés sur place, et les premières infos sur les futures éditions. Fourvière, Pérouges, Orange, Jazz à Vienne, Berlioz..., toutes les musiques vont vibrer cet été... Comme si vous y étiez ! Tous les samedis à 17h30 et en podcast.