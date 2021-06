Les terres agricoles : quelle place dans les dossiers d'urbanisme?

En quoi la prise en compte des enjeux agricoles est-elle si importante dans les documents d'urbanisme ? Quelle évolution pour le monde agricole face à un grignotage des villes ? La question se pose dans un contexte urbain de plus en plus dense mais aussi en milieu rural où la desertification des terres par les jeunes pose la quedzdd l'attractivité. Pierre Lampaert, agriculteur à la retraite et élu à la chambre d'agriculture de l'allier est notre invité au micro de Juliette Moyer.