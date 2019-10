Les troubles "DYS"

On regroupe sous le terme “troubles Dys” les troubles cognitifs spécifiques, et les troubles de l'apprentissage qu’ils induisent.

Anne-Sophie Renaud, professeure des écoles et Présidente de l'association Dyspraxie France Dys (DFD) est aux côtés de Muriel Bray pour témoigner.



Désannonce : Et vous l'aurez peut-être compris, Muriel Bray qui anime Mosaïques est elle aussi atteinte de troubles "dys", d'où parfois une certaine confusion dans son animation... mais c'est donc un sujet qu'elle maîtrise particulièrement bien en tant que Président de l'association APEDYS Lorraine !

Rendez-vous le 12 octobre au Stade Marcel Picot à Nancy pour en savoir plus sur les "dys" à l'occasion de la jjournée spéciale d'information organisée par l'association Dyspraxie France Dys Lorraine.