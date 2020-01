Les vases sont de retour à Yutz et la Nuit des Idées revient à Metz.

Histoire dans la première partie avec deux historiens, le premier Sébastien Wagner en duo comme chaque vendredi avec Gérard Schoenenberger, aujourd'hui la vie et l'oeuvre de l'historien Dom Nicolas Tabouillot et le second, Patrick Weiten, président du Conseil Départemental de la Moselle, incollable quant il s'agit de parler des vases celtes de Yutz, à découvrir ou redécouvrir du 25 janvier au 2 février salle Bestien à Yutz.



Dans la seconde partie avec nos invités, nous découvrons la Nuit des Idées organisée à Metz jeudi 30 janvier au Lycée Georges de la Tour. Nous accueillons dans Moselle Actuel celle qui est à l'origine de l'arrivée de la Nuit des Idées à Metz, Cécile Losson et l'un des invités, Raphael Pitti.