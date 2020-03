Les vignerons mosellans primés au SIA et René Backman, Israel et Palestine.

Retour au 57e Salon de l'Agriculture dans la première partie. Le salon qui a fermé ses portes samedi soir, 24 heures plus tôt que prévu mais qui continue ce soir dans Moselle Actuel. Nous entendrons le chef qui a cuisiné mercredi dernier pour la journée de la Moselle, Thomas François, chef de La 12 à Delme mais aussi les vignerons récompensés au salon, Eve Maurice et Norbert Molozay. En fin de première partie les cartons vert, jaune et rouge, décernés chaque mois par Jean-Marc Louis.

Dans la seconde partie nous accueillerons René Backman, à Metz pour une conférence débat à l'initiative de l'association France Palestine Solidarité. "La Palestine après le plan Trump/Netanyahu".