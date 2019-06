Les visites de mon voisin - Gaspard Giersé

Des visites guidées alternatives qui donnent une lecture transversale de Bruxelles, qui interrogent son actualité via son urbanisme, son histoire.

Organisées par Les Visites de Mon Voisin, on lève le nez, on regarde par terre, on admire et on écoute les murs qui nous parlent, nous racontent l'histoire de Bruxelles par ses quartiers.

Un conseil, n'oubliez pas votre smartphone et installez l'appli whatsapp si ce n'est pas déjà fait. Des photos d'époque vous sont envoyées par ce biais pendant la balade.

Gaspard Giersé, archéologue historien de l'art, co-fondateur des Visites de Mon Voisin, avec Vassilia Van Derheyden, est notre invité.

Pour en savoir plus : www.lesvisitesdemonvoisin.com