"Libérez les Cultes", une plateforme inter-convictionnelle (1ère partie)

La rencontre inattendue entre un Musulman, un Juif et un Chrétien a donné le lancement de la Plateforme "Libérez les Cultes". Avec un constat de base: l'apport des cultes dans la vie sociale, et même dans la santé mentale ou la recherche d'un sens à donner à sa vie, est souvent sous-estimé. D'où la place importante des cultes dans la vie de notre société. Une rencontre avec Taha Zaki, Shalom Shriki et Pierre Hargot.