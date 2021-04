"Libérez les Cultes", une plateforme inter-convictionnelle (2ème partie)

Nous retrouvons nos invités de la Plateforme "Libérez les Cultes", un Musulman, un Juif et un Chrétien, qui nous expliquent que les cultes ne se limitent pas aux célébrations rituelles dans les lieux de culte. Il y a aussi un aspect d'aide sociale, d'aide à la jeunesse, de service artistique, et même parfois sportif. D'où la place importante des cultes dans la vie de notre société. Une rencontre avec Taha Zaki, Shalom Shriki et Pierre Hargot.