Libertés confisquées, M. Berger/B.Humbeeck - Les pouces verts, JungleLab

Dans la cuisine d'Olivier - Olivier Frey (La Charcuterie) : Olivier nous fait découvrir Jonathan Salomon, un jeune pâtissier, qui revisite la "grande pâtisserie traditionnelle" comme le Paris-Brest, le financier, la madeleine, la tarte aux fraises et bien d'autres délices.



Allez découvrir sa page sur instagram qui nous met l'eau à la bouche

https://www.instagram.com/jonathansalomonpatisserie





Coup de projecteur : Bruno Humbeeck et Maxime Berger pour "Libertés confisquées - apprendre à repousser ses limites” publié aux éditions Renaissance du Livre.



Il regroupe onze récits, onze désirs de liberté mis en scène par l’artiste poète Maxime Berger, et commentés par Bruno Humbeeck, psychopédagogue et spécialiste du développement personnel.



Les commentaires enregistrés en podcast, ainsi que la chanson "Eté 98" sont disponibles sur le site : www.outilsderesilience.eu





L'Air du Temps - Les Pouces verts : le rendez-vous environnement de Jean-Guillaume DeMailly

Il nous plonge dans JungleLab !



Le paysagiste Quentin Thibault a des ambitions professionnelles précises : travailler dans une jungle et donner libre court à sa créativité.



C'est pour y répondre qu'il a créé JungleLab, un magasin de plantes à Ixelles dans lequel il a installé son cabinet de paysagiste.



Chaussée de Waterloo 475, 1050 Ixelles



https://junglelab.eu/



La playlist :



Something instead - Mylène L. Chamblain

A nous - Noé Preszow

Ma liberté - Serge Reggiani

Eté 98 - Maxime Berger

Jungle - Emma Louise