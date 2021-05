Lionel Barets, Convidencia : la méthode Agile dans le management

On referme notre thématique Travail avec une société de conseils aux entreprises en organisation et en management, Convidencia.



Participer davantage et mieux s’adapter aux changements, mode d’emploi, avec Lionel Barets, le fondateur de Convidencia, expert en diagnostic organisationnel, qui accompagne les entreprises dans leurs transformations, et co-auteur de ce livre "ParticipAgile: Comment développer la participation et l'agilité dans votre organisation".