Avec la crise sanitaire, les organismes HLM se sont mobilisés pour assurer la continuité du service et renforcer l'accompagnement des locataires en difficulté. Pour en parler, Géraldine Bourdin, directrice adjointe de la cohésion sociale et du renouvellement urbain chez Erilia et Pasal Gallard, directeur de l'ARO HLM Paca-Corse.