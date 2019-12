Loïc Colleville : "On peut travailler tous ensemble"

Actuellement, en France, il y a 19 % de personnes handicapées au chômage. Il est souvent difficiles pour ces personnes de trouver du travail, de vivre avec leur handicap.

Organisme de formation, le CESAM a participé à la semaine pour l'emploi des personnes handicapées et a également proposé une formation "sénior, et alors ?

Ghislaine et Viviane y ont participé et partagent leur témoignage au micro de Loïc Colleville qui anime ce rendez-vous "les ateliers paroles d'espoir". Ensemble ils nous diront que même différents, on peut travailler tous ensemble.