Lokal Concept Store, mode belge durable, A. Arevalo et S. Demicri

Lokal Concept Store, la vitrine de la mode belge durable.



Créée par Aura Arevalo et Sancar Demicri, cette boutique plateforme met en avant des designers (il y a des vêtements, mais aussi des bijoux et de la déco dans ce local sur 2 étages) qui s'inscrivent dans une démarche éthique, responsable et durable.



Ce que l'on appelle la slow fashion.



Ecoutez Aura Arevalo et Sancar Demicri en parler.



Rue des éperonniers,18

www.lokalconcept.com