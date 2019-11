Lorraine Femmes de coeur à Sénégal et la petite fille d'Irving Berlin à Metz.

Rendez-vous au Sénégal en début d'émission avec les Lorraine Femmes de Cœur emmenées en mission par Yasmina Chaumette.

Nous ferons aussi le tour des sorties cinéma comme chaque mercredi

Cinéma encore, Cinéart et Les Journées Européennes de la Culture Juive Lorraine proposent tout ce mois de novembre un festival de comédies musicales intitulé "Du shtetl à Broadway, les comédiens musicales ou l'enchantement du monde ", dernières projections demain jeudi au Cinéma Klub 18h "Singin'in the rain" suivi de "Hello Dolly" avec Barbra Streisand. La semaine dernière, l'invitée était Caroline Emmett Bourgois, petite fille du célèbre compositeur Irving Berlin. Elle est l'invitée de Moselle Actuel enregistrée dans un amphi de la fac de lettres au Saulcy.