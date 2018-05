Luc Lemonnier "Je ne crois pas à une approche misérabiliste du handicap"

Victorien DUCHET

Passionné par la radio depuis tout petit et originaire de Roanne, Victorien est tombé littéralement amoureux de St Etienne ! Il est le dernier à avoir intégré la rédaction ligérienne de RCF. Jeune journaliste polyvalent, sur le terrain et à l'antenne, il vous présente Top Départ les jeudis à 11h30, il vous informe dans la Matinale du Vendredi, et vous propose une animation d'antenne pêchue et dynamique tous les jours à partir de 11h jusqu'à 12h30 !