Luc Petit et Yassmine Yahiatene

- Le domaine de Beloeil n’arborera pas ses plus beaux atours cet été. La crise du coronavirus est passé par là. Les rassemblements de masse sont interdits jusqu’au 31 août. Les féeries de Beloeil, prévues pour le 15 août, devaient accueillir 15 000 spectateurs. La déception et la colère sont immenses pour son directeur artistique, concepteur et metteur en scène, Luc Petit.



- La Ville de Bruxelles avait lancé un appel à projet, en décembre 2019, après l’annonce de coupes drastiques dans les subsides culturels flamands. Elle vient de donner les noms des douze créations artistiques sélectionnées. Le spectacle de la comédienne Yasmine Yahiatene, la Fracture, fait partie de la sélection. Elle nous le présente.