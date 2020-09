Lutte contre le gaspillage alimentaire : Solidarifood - Joïc Orzolenc

Les belles histoires commencent souvent avec les amitiés. Celle de Joïc Orzolenc, qui est notre invité aujourd’hui, a démarré à l' école primaire dans quartier des Justices, à Angers,

ou Joïc, Anicé et Alexis sont devenus trois amis inséparables



25 ans plus tard l'amitié dure toujours et les trois garçons, il y a cinq ans, souhaitaient réaliser un projet en commun, tout simple : juste s’insérer dans le paysage associatif angevin.



Ils ont trouvé l’idée commune qui les réunit : la lutte contre le gaspillage alimentaire avec la création de l’association Solidarifood.

Alors aujourd’hui Joïc Orzolenc, cofondateur de Solidarifood, se lève tous les jours bon pied bon oeil grâce à Solidarifood, il y consacre toute son énergie, toutes ses journées, toute sa tête, il s’endort avec Solidarifood dans sa tête Cette création le passionne jusqu’à avoir lâché son travail de chargé de clientèle dans un cabinet d’expertise comptable… pour devenir bientôt



le deuxième salarié de Solidarifood.

Côté insertion dans le monde associatif, c’est déjà une réussite : une 30 aine de bénévoles contribuent, on voit la tente chaque samedi au marché Leclerc à Angers pour récupérer et redistribuer les fins de marché et cette tente c'est peut être comme un iceberg, la partie visible ? Ce qu’on est sur, c’est que Joïc ne gaspille pas son énergie !