Lydia, fondatrice de l'association Revis sur l'inceste : un tabou qui tombe

Nous recevons Lydia, fondatrice de Revis, une association d’entraide pour soutenir les victimes de l’inceste qui existe depuis un an et demi dans le département. Début janvier, la publication du livre la Grande Familia par Camille Kouchner a fait tomber le silence sur l‘inceste : des milliers de Hastag Me Too Inceste sont postés sur Twitter et Instagram. En France, au moins une personne sur dix en aurait été victime.