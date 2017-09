Lyon : Anciela vous aide à vous engager

L'association Lyonnaise accompagne candidat à l'engagement et porteur de projet écologique ou solidaire depuis 2005. Ce jeudi Anciela publie son guide "Agir à Lyon et ses alentours".

En France, un adulte sur quatre s'engage dans des activités militantes ou bénévoles d'après une récente étude de l'institut Eurostat. Des citoyens actifs qui seraient de plus en plus nombreux à Lyon comme ailleurs. L'association Anciela propose donc un guide de 354 pages pour aider les hommes et les femmes à trouver l'engagement citoyen qui leur convient.

Le nouveau Guide Agir à #Lyon sort jeudi, et on a hâte ! RDV place de la Comédie, de 16h à 20h30 > https://t.co/i22Arb7N5O Quelques images : pic.twitter.com/ATfut55FXr — Anciela (@Anciela) 17 septembre 2017

Un guide mais aussi une pépinière d'entreprises

Outre ce guide, Anciela travaille toute l'année aux côtés des associations de l'agglomération lyonnaise et des porteurs de projets entrepreneuriaux dans le domaine de l'écologie et/ou de la solidarité. Juliette Swordy-Borie, co-secrétaire de l'association en charge de l'engagement citoyen :