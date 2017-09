Lyon : la manifestation contre la loi travail prend un tournant surprenant

© 2017 RCF - Une manifestation étrange à Lyon ou plus de 5000 personnes sont restées bloquées deux heures avant le départ du cortège.

Parti à 11h30 de la manufacture des tabacs, dans le 3ème arrondissement de Lyon, le cortège a parcouru 300 mètres en deux heures. Du jamais vu à Lyon. En cause : l'exfiltration par les forces de l'ordre d'une centaine de manifestants autonomes qui s'étaient installés en tête de cortège. Ces "autonomes", anarchistes, antifascistes, ou plus simplement lycéens et étudiants ont pris l'habitude de revendiquer la tête de cortège depuis les manifestations de l'an dernier contre ce qui n'était encore que le projet de loi El Komri.



Manifestation tendue à #Lyon ou le cortege a fait 300metres depuis 11h ce matin. Du jamais vu. pic.twitter.com/5O3WkUOKI8 — Julien Urgenti (@JUrgenti) 12 septembre 2017

Ambiance tendue

Ces manifestants ne se reconnaissent pas dans les syndicats. Ils refusent l'accord tacite qui veut que les syndicats ouvrent la marche, suivi des politiques, puis des personnes sans bannières... A Lyon, les antécédants sont nombreux entre les deux camps, des coups ont déjà été échangés. Aujourd'hui, la CGT n'a pas souhaité lancé la manifestation dans ces conditions. La police non plus d'ailleurs. D'ou l'ordre d'exfiltration puis le parcage de ce groupe de manifestants dans une rue perpendiculaire au parcours.