Lyon: l'AS DuchÃ¨re fait rimer foot et solidaritÃ©

Concilier excellence sportive et exigence sociale a toujours fait parti de l'ADN du Lyon Duchère AS. Le club est installé depuis 1965 en plein coeur du quartier cosmopolite de La Duchère.

Sous l'impulsion de son charismatique président, Mohamed Tria, la Duch' multiplie les projets socio-éducatifs.



Depuis 9 ans, le club propose des stages lors des vacances de la Toussaint, de février et de Pâques. Des stages à destination des jeunes licenciés qui mèlent football et activités ludiques et éducatives. Cette semaine, le thème retenu et développé était la solidarité. Un concept très bien intégré pour des enfants agés de 7 à 12 ans.

[ECOUTER] Le reportage de Julien Urgenti