Lyon : une association crée du lien entre commerçants et SDF

Créée à Paris en 2015 l'association Le Carillon s'est installée à Lyon au printemps. 15 commerçants ont commencé à rendre des micro-services aux plus précaires.

Les bonnes idées sont souvent simples et les bonnes actions gratuites. C'est en partant de ce principe que l'association Le Carillon a vu le jour à Paris et essaime depuis dans toutes les grandes villes de France. Les bénévoles du Carillon sollicite des commerçants de quartier pour qu'il s'engagent à rendre des micro-services aux SDF ou aux personnes en grande précarité.

La bienveillance pour créer du lien

L'idée est simple. Encore fallait-il y penser. Actuellement, une quinzaine de commerçants à Lyon et Villeurbanne jouent le jeu et font passer le mot. Guillaume Masson, directeur du Carillon de Lyon: "nous commençons à recevoir des messages et des appels de commerçants qui veulent participer au Carillon. Certains appellent avant même d'avoir ouvert leur commerce !"

Simple comme une image

Les SDF savent quel commerce fait partie du Carillon grâce à des pictogrammes collés sur les vitres des commerces. L'association de son côté s'engage à informer les personnes en grande précarité des horaires auxquels ils peuvent entrer dans les établissements.

Guillaume Masson :