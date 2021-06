M. Boudjellal : "Faire du Hyères FC le club numéro 1 dans le Var"

Nouveau maillot, nouveaux joueurs, et peut-être même un nouveau stade. Le Hyères Football Club peut-il devenir le premier club du département ? C’est en tout cas l’objectif affiché par son président.

Souriant, loquace, taquin, c'est un homme visiblement heureux qui se présente en conférence de presse. Arrivé en février dernier à la tête du Hyères 83 FC, son nouveau nom, Mourad Boudjellal vient faire le point sur son projet et le travail mené ces derniers mois, malgré l'arrêt du championnat de National 2 à cause de la crise sanitaire. "On avance bien", se réjouit l'ex boss du RCT, qui n'a pas tardé à tout révolutionner. Dès la saison prochaine, les hyérois porteront de nouveaux maillots, blanc, bleu et jaune. Le code couleur est respecté. Tout comme l’emblème du club : le palmier. Toujours présent sur le logo, lui aussi redessiné.

« Je ne veux pas des noms pour des noms mais des valeurs ajoutés »

Le club se présentera aussi avec beaucoup de nouveaux joueurs l’année prochaine. 12 recrues sont déjà arrivées. Mourad Boudjellal en promet deux ou trois de plus. « Je ne veux pas des noms pour des noms mais des valeurs ajoutées ». Des joueurs tous professionnels désormais. Pour eux, plus question de travailler la journée et de s’entraîner le soir.

Une nouvelle politique sportive permise par l’augmentation du budget, multiplié par six. Il passe de 400 000 à 2 500 000 euros grâce à l’arrivée de nouveaux sponsors et partenaires, comme Adidas ou Bmw, que le nouvel actionnaire veut chouchouter. « On souhaite créer de nombreux évènements autour du club avec des peoples, des chefs étoilés », explique Mourad Boudjellal. Ambitieux donc même s'il refuse de parler de montée en Nationale dès la saison prochaine : "Je vais d'abord apprendre. Je me donne une année pour découvrire".

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Le club envisage aussi de construire un nouveau stade, de 15 000 places environ. Des discussions ont démarré avec la mairie.