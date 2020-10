"Ma vie est entre parenthèses depuis six ans", témoignage d'un aidant

Ils se sont mariés, ont passé 40 ans ensemble mais Jocelyne ne s’en souvient pas. Jocelyne est atteinte d'Alzheimer depuis six ans. Son mari, Christian est aussi son aidant.

“Je n’ai jamais l’esprit tranquille”

Le ménage, les courses, la cuisine, Christian fait tout à la maison. Et il s’occupe aussi de sa femme. “Je n’ai jamais l’esprit tranquille, le matin je la laisse dormir, c’est égoïste mais c’est le seul moment où je suis tranquille.

Jocelyne a 65 ans quand elle apprend qu’elle est malade. Le couple décide de quitter la région parisienne pour le Var, là où vivent des amis de Christian.

Cela lui permet de maintenir un semblant de vie sociale parce que le reste du temps il doit surveiller sa femme : ”Elle plie et replie des vêtements, ça peut durer longtemps. Elle a du vernis sur les ongles, elle va l’enlever avec un couteau. Elle veut ranger le beurre, elle va ouvrir le lave-vaisselle.” Quand elle entend son mari raconter ces moments de vie, elle s’exclame “Tu éxagères, je ne suis pas comme ça”. "Mais si" répond Christian “Tu ne te rends pas compte”.

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Jocelyne ne se déplace plus toute seule, elle suit même son mari, quand il va dans la chambre, quand il va se servir un verre d’eau. Elle a besoin d'être près de lui.

Tout cela est un poids pour Christian qui est plus que son mari, il est son aidant, et pour Christian ce rôle est lourd à porter, “Cela fait six ans que ma vie est entre parenthèses”.

“La finalité on la connaît”

Christian se sent seul face à la maladie de sa femme. Même s'il reçoit l’aide d’associations, il ne se sent pas assez formé.

“Vu qu’il n’y a pas de traitement, la finalité on la connaît. Il suffit d’attendre”. Pour lui la finalité ce sera quand il devra placer Jocelyne en maison de retraite. “Je retarde l’échéance mais ça dépendra de ce que je suis capable de supporter. Un jour ou l’autre, je ne pourrais plus tenir.” Une décision qu’il n’est pas encore prêt à prendre. “C’est 40 ans de vie commune qui s’en vont”.

Mais il sait qu’à un moment il ne pourra plus, qu’il ne saura plus, s’occuper de Jocelyne.