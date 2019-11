Mairie de VARS

Nous sommes ce soir dans la commune de VARS baignée par de nombreux bras de la Charente et au carrefour de nombreuses routes dont la N 10. Pour mieux faire connaissance avec ce territoire et ses habitants, nous sommes reçus par Monsieur le maire Jean Marc de LUSTRAC, avec comme invités:

Madame Marie TESSONNEYRE, ancienne Pharmacien, ancienne élue et membre du CCAS. (commission communale d'action sociale)

Monsieur Bruno CAMY, élu et directeur de l'école de Vars.

Madame Maryse POTEL adjointe au maire en charge des affaires sociales.

Monsieur Frédéric DAUPHIN MECHAIN président de l'association d'art martial, Vovinam Vo Dao, accompagné d'Emilie LALUT Championne d'Europe de cette discipline.

Monsieur Franck SOULARD président de l'association Vars Sports Loisirs