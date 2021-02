Mal-logement: la Fondation Abbé Pierre craint une bombe à retardement

La Fondation Abbé Pierre a publié le 2 février son rapport sur l’état du mal-logement en France. En raison de la crise sanitaire et des conséquences sociales dramatiques qu’elle engendre, la Fondation craint une bombe à retardement pour les mois et les années à venir. On en parle tout de suite avec notre invité, Stéphane Martin, directeur régionale de la Fondation Abbé Pierre en Bretagne.