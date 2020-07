mapepiteaudoise : Le Pôle culturel de la manufacture à Montolieu

Au pied du village du livre et des arts dans l'ancienne usine de textile, galeries d’art, installations, expos temporaires, rencontres jusqu'en octobre du mercredi au dimanche avec Apost'art, l'atelier Boris Merle, l'atelier Claudio Freau, l'atelier La compagnie des voyageurs, l'atelier Zion expo, air jp tagman, salle Ramel, l'atelier l'Art de rien, la galerie Willy Bâ et l'atelier Maderando. De nouveaux artistes installés, une librairie et un parc qui fait sa révolution.



Invité : Didier Almon