Marc-Olivier Rinchard, Salvatore Minni, Jean-Pierre Verna - Claire Monville

Deux coups de projecteurs chaque jour, à l'occasion de la semaine spéciale culture :



- La première édition de l’événement s’était déroulée les 1er et 2 novembre 2019 dans le patio des Écuries royales de Bruxelles. L’Iris noir Bruxelles, le salon littéraire du noir, prépare sa deuxième édition, malgré les incertitudes. Ses trois créateurs et organisateurs étaient nos invités : Marc-Olivier Rinchard, éditeur, libraire et agent, l'auteur Salvatore Minni et Jean-Pierre Verna, fervent lecteur.



- On la fête chaque année aux alentours du 21 juin. La Fête de la musique est le rendez-vous incontournable des amoureux de la musique. Elle est organisée depuis 1985 en Belgique mais cette année elle ne peut être célébrée sur scène. Mais elle a lieu autrement. Les explications de Claire Monville, la directrice du Conseil de la musique qui coordonne l’événement.