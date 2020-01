Marcello SCIGLIANO, l’entrepreneur restaurateur dal Italia: Pio PIOPA hourrah !

Parti de zéro, il se rappelle encore quand le percepteur de l’Urssaf amenait à ses parents dans les tours d’Hagondange où il habitait ( démolies depuis ) de l’argent aux familles nombreuses pour pouvoir finir les fins de mois. Il paie aujourd’hui avec plaisir les cotisations patronales des 250 contrats de travail de ses équipiers et pour cause, il est fier de rendre ce que la France lui a donné ! "On ne possède que ce que l’on partage" est une de ses principes préférés il nous dira pourquoi. L’humain est une des clés basiques de la réussite de cette belle entreprise qui fait la différence en Moselle. Le sport l’a aidé à être optimiste et persévérant, car il a connu de nombreux obstacles.

Marcello SCIGLIANO est dirigeant fondateur d’un groupe de 7 restau rants très tendances ( Angelùzzo restaurant & PIOPA Lasagna Caffè ).

On se demande pourquoi tant de clients font la queue pour avoir une place dans ses restaurants ! C’est beau, c’est bon, c’est original et on s’y sent si bien !

PIOPA Metz face au Centre Pompidou https://www.facebook.com/pages/Piopa-Metz/1316036815217106

PS. : avez-vous déjà écouté la musique dans les toilettes de l’Angelùzzo à Metz, place St Jacques ?