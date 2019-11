Marie-Christine CHAZ, Vice-présidente de l'association Occitanie Livre & Lecture

À la croisée des politiques publiques nationales et régionales, depuis les sites de Toulouse et de Montpellier, Occitanie Livre & Lecture a pour objectif de rassembler tous les professionnels pour un développement harmonieux et pérenne de la filière du livre sur notre territoire.

Occitanie Livre & Lecture a été créée au 1er janvier 2018 par l’Etat (DRAC Occitanie) et la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée.