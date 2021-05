Marion Alecian, directrice de l'ARAU, l'Atelier de Recherche et d'Action urbaines.



L'ARAU a été fondé en 1969, dans un contexte de « bruxellisation » et d'exode des Bruxellois vers la périphérie. L'enjeu à l'époque, toujours d'actualité : défendre et promouvoir la ville habitée et une qualité de vie pour tous les Bruxellois.

Pour sensibiliser le grand public, l'ARAU organise - entre autres - des visites guidées dans plusieurs quartiers.



www.arau.org



Infos et réservations : info@arau.org