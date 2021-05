Marion Alecian, directrice de l'ARAU - Benoît Marchisio "Tous complices"

Restons dans notre assiette - Carole Marques : les féculents font-ils grossir? (rediff)



Coup de projecteur : Marion Alecian, directrice de l'ARAU, l'Atelier de Recherche et d'Action urbaines.



L'ARAU a été fondé en 1969, dans un contexte de « bruxellisation » et d'exode des Bruxellois vers la périphérie. L'enjeu à l'époque, toujours d'actualité : défendre et promouvoir la ville habitée et une qualité de vie pour tous les Bruxellois.

Pour sensibiliser le grand public, l'ARAU organise - entre autres - des visites guidées dans plusieurs quartiers.



www.arau.org



Infos et réservations : info@arau.org



L'Air du Temps - thématique Travail : on démarre cette thématique par le roman "Tous complices", de Benoît Marchisio, publié aux Arènes.



Un polar sociétal coup de poing qui décortique efficacement, méthodiquement, l'uberisation du travail. "Tous complices" nous plonge dans cet univers de "liberté" de la concurrence, des applis et de la dématérialisation à travers le parcours d'Abel, livreur à vélo de repas à domicile, Igor, avocat idéaliste sans le sou, Yass, journaliste pigiste, donc précaire.