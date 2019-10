À Marseille, une opération pour dépolluer le Vieux Port

À l’initiative de la Fédération des Sociétés Nautiques des Bouches-du-Rhône, plus de 600 plongeurs ont dragué les fonds du Vieux Port samedi 19 octobre dernier. L’objectif ? Récupérer le plus de déchets possible, pour dépolluer ce lieu emblématique marseillais.

Une opération d'envergure en partenariat avec la mairie, la Métropole, le Département, la Région et la Commission européenne.