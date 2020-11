Martine Motteux-Abeloos, une nouvelle directrice pour la Basilique

Nous rentrons Martine Motteux-Abeloos , nouvelle directrice générale de la basilique de Koekelberg. Nous l'interrogeons sur son parcours professionnel : engagée dans le secteur bancaire, puis dans le pouvoir organisateur d'une école et ensuite en politique, elle connaît fort bien le monde néerlandophone bruxellois.

Elle nous parle avec enthousiasme et dynamisme de la basilique de Koekelberg, de son histoire, de son architecture, de sa paroisse et de ses nombreuses activités culturelles. Elle nous invite à y monter pour découvrir une vue à 360 degrés sur Bruxelles !