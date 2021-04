Martine Nicolas "une ceinture de points d'apport volontaire à Metz centre"

Elle revient sur la question de l'affichage sauvage mis en lumière par l'ONG Youth For Climate Metz. L'adjointe au maire de Metz fait aussi un point quant au déploiement des points d'apport volontaire (PAV) dans les quartiers, mais aussi et surtout au centre. Une ceinture de PAV enterrés va entourer le centre ville, alors que des locaux sont envisagés pour répondre aux besoins de l'hyper-centre où les solutions enterrées ne sont pas possible.

Enfin, la pédagogie n'est pas oubliée, avec des actions comme "la semaine de la propreté", cette année en juin à Metz Borny.