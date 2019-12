Masha, la chute du mur et après

Alors que nous célébrons cette année, l'anniversaire de la chute du mur de Berlin, RCF Savoie vous propose de retrouver le témoignage de Masha Join Lambert, franco-allemande qui dès 1992, participait à la reconstruction et à la réunification, en créant des chantiers de jeunes en Allemagne de l'Est. On écoute son témoignage au micro de Céline Petit.



Désannonce :

Vous venez d'écouter Masah Join Lambert, que vous pourrez retrouver le 5 décembre au Centre des Congrés d'Aix-Les-Bains à 18h30, où une rencontre-débat est organisée sur l'Europe.