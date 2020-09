Masque au collège : Hugo "ne voit pas de différence"

Ce matin, c’est cours de Français pour Hugo. Il vient de faire sa rentrée en 5e. C’est l’un des 10 élèves du collège de l’Institut Notre Dame des Missions, à Toulon, à bénéficier du dispositif Ulis.

Totalement intégrer à une classe, il suit des cours adaptés en Français, matière dans laquelle il éprouvre des difficultés. Pour lui, le fait que les professeurs soient masqués "ne fait pas de différence". "Moi je trouve que c'est un peu plus dur", reprend Timéo, élève en 4e et qui fait aussi partie de la "classe Ulis". Ce qui lui manque : "pouvoir vois les réactions de ses professeurs".

"Cela ne nous pèse pas au quotidien"

"C'est vrai que cela peut-être difficile pour ces enfants, qui ont souvent besoin de lire sur les lèvres", reconnait Sabine Marrast, adjointe de direction et responsable de l'Ulis. "Nous, nous devons parler plus fort et avoir une diction plus appuyée. Mais cela ne nous pèse pas au quotidien", assure-t-elle.