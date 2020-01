Maud Galet-Lalande pour La Tablée et la galette de la patisserie Jean à Metz.

Le festival Passages est bien installé à Metz les années impaires mais les années paires, pour patienter, Passages vous propose une programmation mettant en valeur les talents locaux et régionaux. Ce sera le cas les 9 et 10 janvier à l'Opéra-Théâtre de Metz-Métropole avec "La Tablée" proposé par la compagnie messine "Les Heures Paniques". Sa directrice artistique Maud Galet-Lalande est avec nous au téléphone depuis Tunis. Nous ferons le tour des sorties cinéma, parlerons histoire avec Sébastien Wagner et Gérard Schoenenberger plus précisément de la famille Custines et nous rendrons également à la Patisserie Jean, Place d'Armes pour parler galette à l'occasion de l'Epiphanie avec Maxime Haberay.