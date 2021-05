Maxime Coton (rediff) - Thierry Coljon "Les Amazones de la chanson"

La cuisine d'Olivier - Olivier Frey : Olivier nous propose de tout savoir sur les oeufs grâce à cet ouvrage, "L'oeuf",de Clarisse Fieurgant, publié aux éditions De Boree



Coup de projecteur (rediff) : Le poète Maxime Coton a entamé son "Tour du livre", à vélo, en Belgique francophone, pour accompagner la sortie de son recueil “Au dos des nuits” . L’occasion de rencontrer ses lecteurs et de montrer - s'il en était besoin - que la poésie est partout, et pas seulement dans les livres.

Maxime Coton est en dédicace le 16 mai au Fiestival Maelstrom

www.fiestival.net



L'Air du Temps : Thierry Coljon, journaliste au Soir, pour son essai "Les Amazones de la chanson - comment #metoo a libéré leur parole", préfacé par Adeline Dieudonné et publié aux éditions Luc Pire.