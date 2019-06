Ce soir nous sommes en direct de la mairie de Mazerolles, avec son Maire Monsieur Michel COQ avec ses invités tournés vers le domaine artistique, social et caritatif.

Monsieur Richard RICHE, artiste peintre et sculpteur.

Monsieur Serge BOUTIN, médecin et président fondateur de l'association "Nord Niger Santé".

Monsieur Jean-Christophe NAUDON, président du foyer rural.

Et quelques autres invités surprises...