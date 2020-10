Me Alexis Deswaef, parcours d'un avocat engagé

Dans le cadre de l émission «Engagez-vous», nous recevons ce mois-ci Maître Alexis Deswaef, avocat très impliqué dans la défense des droits des plus démunis, des sans-papiers et des sans-abri notamment, qui fut de 2012 à 2018, président de la section francophone de la Ligue des droits humains.

Il nous parle de son parcours de vie, des raisons qui l ont poussé à se battre au service des plus faibles et des handicapés, lui qui a vécu une expérience familiale particulièrement émouvante.