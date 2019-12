Meaning : le livre sur la fraternité franco américaine

Durant près d’un mois et demi, la patrouille de France a parcouru les Etats-Unis afin de célébrer le centenaire de leur entrée en guerre dans le premier conflit mondial.

Printemps 2017, deux français traversent les Etats-Unis pour suivre la Patrouille de France venue remercier le peuple américain pour le centenaire de son engagement dans la Première guerre mondiale en 1917. Sur les traces de cette prestigieuse unité de l’Armée de l’Air, ils traversent 15 villes à la découverte de la réception par le peuple américain, du message émis par la France.

Yorick de Guichen, concepteur du projet et le photographe Hervé Saint Helier recueillent des lumières, des atmosphères, des témoignages, des images qui reflètent la résonnance, l’émotion et la connexion profonde que cet évènement a sur l’âme de l’Amérique, à travers l’Histoire.