Mécleuves Terre de Blues, 2ème édition les 6 et 7 septembre 2019

Spéciale Blues, Mécleuves Terre de Blues, dont la deuxième édition se déroulera les 6 et 7 septembre au foyer socio-éductatif de Mécleuves , sous chapiteau. Notre invité a animé Clin d'Oeil et Clin d'Oeil plus pendant 10 ans sur Jerico, Il fait partie de l'équipe du festival Mécleuves Terre de Blues, c'est Jean-Marie Vannesson.