Mécleuves Terre de Blues 3e édition les 4-5/09 et Michèle Paradon Cité Musicale

Du blues du blues du blues ce soir dans Moselle Actuel après le journal régional présenté par Sébastien Souici, en compagnie de Jean-Marie Vannesson nous découvrirons la troisième édition de Mécleuves Terre de Blues, MTB les 4 et 5 septembre prochain. Pour commencer, un point sur les thématiques à la Cité Musicale Metz et tout particulièrement à l'Arsenal avec sa directrice artistique Michèle Paradon et un autre point sur les programmes d'été de RCF Jerico Moselle avec son directeur Cédric Rouillon.