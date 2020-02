Mehdi Louaki :" l'équipe d'animation idéale, c'est un mélange de jeunes recrues

et des gens plus expérimentés."





Territoires Vendômois organise le 22 février prochain, une journée recrutement d'animateurs pour l'été prochain. Plus de 50 postes sont à pourvoir pour encadrer enfants et adolescents dans 23 structures du Vendômois.

Mehdi Louaki, responsable du service Jeunesse de Territoires Vendômois, est notre invité.