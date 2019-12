[Metz Actu] Budget primitif 2020 + jumelage Nanging + prévention délinquance

Retour sur le conseil municipal de jeudi 19 décembre 2019, et l'approbation du budget primitif 2020. Nous écouterons Bernard HEULLUY, adjoint aux finances.



Metz va nouer un nouveau jumelage avec la mégalopole chinoise de Nanjing, nous en parlerons avec Doan TRAN, en charge des relations internationales.



Enfin nous reviendrons sur le bilan cette semaine du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Nous serons en compagnie du maire Dominique GROS, et de son adjoint à la sécurité Sébastien KOENIG.